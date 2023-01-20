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Tarihçi: 12 Hayvanlı Burç, Çin ve İran Arasındaki Antik Kültürel Etkileşimi Gösteriyor

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İranlı tarihçi, antik İpek Yolu'nun Çin ve İran arasında kültürel etkileşime yol açtığını ve günümüz İran kültür geleneğinde, 12 hayvanlı burçlar da olmak üzere görünür izler bıraktığını belirtti.

İranlı tarihçi, antik İpek Yolu'nun Çin ve İran arasında kültürel etkileşime yol açtığını ve günümüz İran kültür geleneğinde, 12 hayvanlı burçlar da olmak üzere görünür izler bıraktığını belirtti.

Çin takvimine göre 22 Ocak'ta Tavşan Yılı başlayacak.

SES (Farsça): KOUROSH SALEHI, Uluslararası İslam Mezhepleri Üniversitesi'nde tarihçi:

"Çin takvimi ve burçlarında tavşan, 12 yıllık hayvan döngüsünde dördüncü sırada yer alıyor.

Çin takvimi ile ilgili ilginç olan şey ise şu: evrim süreci ve tarih boyunca, bu kavramın Çin ve Doğu Asya'dan İran kültürüne giriş yaptığını görüyoruz.

İran'da, günümüzde yılların güneş takvimindeki sıra tarihlerine göre numaralandırılmasına ek olarak, her yıl hangi hayvanın hangi yılı temsil ettiğini hala söylüyoruz.

Hicri-Şemsi takvimine göre bir sonraki İran yılı olan 1402, tavşan yılı olarak geçiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İpek Yolu İran Güncel Haberler

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