Haberler

Tandem Atlayışında Trajiik Kaza: Bir Paraşütçü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan tandem atlayış sırasında kayalıklara düşen Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel hayatını kaybetti; yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar ise yaralandı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel ile yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, tandem atlayış gerçekleştirdi. İkili Babadağ'dan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gökhan Toygar ise yaralı olarak kurtarıldı. Askeri helikopterle bölgeden alınan Toygar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Toygar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL-Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
