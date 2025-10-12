Talas'ta Kabak Hasadı Yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kabak hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve çiftçilerle hasada katılarak üreticilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Memiş, kabak çekirdeği hasadının bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ilçede önemli miktarda çerezlik kabak yetiştirildiğini belirtti.

Üreticileri tebrik eden Yalçın ise şunları kaydetti:

"Türkiye birincisi olmanız hepimiz için büyük bir gurur. Şüphesiz en önemli sektör gıda sektörüdür. Ne olursa olsun insanın yeme içme ihtiyacı hiç bitmiyor. Talas'ımızda sadece kabak çekirdeğinde değil, nohut, kuru fasulye ve diğer hububatlarda da çok başarılı üretimler yapılıyor. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize, üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Saklav da Talas'ta hasadın kasım ayında tamamlanacağını ifade etti.