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Talas Belediyesi e-Spor Takımı, TEKNOFEST'te Türkiye Birincisi Oldu

Talas Belediyesi e-Spor Takımı, TEKNOFEST'te Türkiye Birincisi Oldu
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KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te 'Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi' ile Sosyal İnovasyon alanında birinci olan Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımı, Kayseri'de coşkuyla karşılandı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başarıları dolayısıyla öğrencileri kutladı.

TEKNOFEST KKTC'de "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında birinci olan Talas Belediyesi e- Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımı, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, ilkokul seviyesinde "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında birinci olan öğrenciler için Kayseri Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 670 bin proje arasından en iyi dereceyi yaparak Türkiye birincisi olan öğrenciler ve öğretmenleri kutladı.

KKTC'de yapılan TEKNOFEST'in dünya ve Türkiye açısından çok anlamlı olduğunu belirten Yalçın, "Bizim açımızdan daha anlamlı oldu. Talas İnovasyon Merkezi'nde yetişen çocuklarımız Türkiye birinciliği aldılar. İnovasyon merkezimiz 2 yıldan beri görev yapıyor. Çok sayıda yetenekli öğrenciyi teknik bilişim ile bir araya getirdik. Türkiye genelinde bu kadar proje arasında birinci olmak bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Türk bayrağı ve güllerle karşılanan takıma, Talas Belediyesi'ne ait çift katlı üstü açık otobüsle şehir turu yaptırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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