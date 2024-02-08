Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu futbol takımını ziyaret etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Turnuvası'nın şampiyonu 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu futbol takımı sporcularını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesinde bulunan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'ndaki ziyarette Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yer aldı.

Başkan Yalçın, gençlerin, eğitim hayatıyla birlikte sporla da ilgilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sporun önemini vurgulayan Yalçın, "Sizlerin dersleri mutlaka daha iyi olacak çünkü sağlıklı yetişmek üzere bir disipline girmişsiniz. İkisini birden götürmek büyük bir fedakarlık. Öncelikle sizi ve ailelerinizi kutluyor, tebrik ediyorum. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı da ayrıca tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. İnşallah sizleri Türkiye finallerinde de görerek başarılarınızla övünürüz. Emeği geçen bütün öğretmenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez de öğrencilerin hem okullarını çok güzel temsil ettiğini hem de ilçelerini gururlandırdığını aktardı.