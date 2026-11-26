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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Alman tüketim malları ve yapıştırıcı üreticisi Henkel'in İtalya'daki fabrikasını kapatma planından vazgeçmesi için Alman hükümetinden arabuluculuk yapmasını talep etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Henkel'in Ferentino'daki üretim tesisini Haziran 2027'ye kadar kapatma niyetini açıklamasının ardından Tajani, Alman mevkidaşı Johann Wadephul'a gönderdiği mektupta konuya müdahil olmasını istedi.

Tajani, benzer durumlarda olduğu gibi, İtalyan hükümetinin potansiyel istihdam krizini yönetmek için gerekli tüm prosedürleri başlatmaya hazır olduğunu ve Henkel Grubu yönetimiyle görüşmelerin teşvik edildiğini de belirtti.

Açıklamada paylaşılan mektubunda Tajani, "Dostluğumuz ve işbirliğimizin ruhuna uygun olarak, tesisin kapatılmasına yönelik tüm olası alternatiflerin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi, bu önemli sanayi kuruluşunun ve çalışanlarının geleceğinin güvence altına alınması amacıyla Henkel Grubu yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirilmesine yardımcı olmanı rica ederim." ifadelerini kullandı.

Alman şirketi Henkel, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, Roma'nın güneyindeki Ferentino kentinde bulunan fabrikasını Haziran 2027'ye kadar kapatacağını duyurmuştu. Söz konusu kararın 102 çalışanı etkileyeceği belirtilmişti.

Şirket, kapatma gerekçesini "oldukça zorlu makroekonomik ortam ve tüketici alışkanlıklarındaki sürekli değişimin yol açtığı üretim hacimlerindeki ciddi düşüş ışığında, şirketin uzun vadeli gücünü ve rekabetçiliğini korumak" olarak açıklamıştı.

Öte yandan İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, dün Henkel yetkilileriyle ilk tur görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve şirketin müzakereler sürerken resmi işten çıkarma süreçlerini başlatmamayı kabul ettiğini bildirdi. Roma'daki bir sonraki görüşme turunun 13 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA