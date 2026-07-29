Tahsin Tarhan: Önlem alınmazsa iflaslar artacak, işsizlik büyüyecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, 2026 yılının ilk altı ayında iflas kararı verilen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 145'e ulaştığını açıkladı. KOBİ'lerin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tarhan, gerekli önlemlerin alınmaması halinde iflasların artarak devam edeceğini ve işsizlik sorununun kritik bir seviyeye ulaşacağını ifade etti.

CHP Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, iflas ve konkordato dosyalarındaki artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2026'nın ilk altı ayında iflas ve konkordato dosyalarında artış olduğunu, KOBİ'lerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Tarhan, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler çöküyor, işsizlik kapıda. İktidarın uzun süredir tekrar ettiği 'En kötüsü geride kaldı' söylemi, açıklanan ekonomik veriler karşısında inandırıcılığını yitirmiştir. Gerçek tablo, üretimin, istihdamın ve piyasanın ağır bir baskı altında olduğunu açıkça göstermektedir. 2026 yılının ilk altı ayında iflas kararı verilen dosya sayısı yüzde 51 artarak 145'e ulaşmıştır. Aynı dönemde 983 dosya hakkında geçici mühlet, 827 dosya hakkında ise kesin mühlet kararı verilmiştir. Bu rakamlar, ekonomide yaşanan sıkıntıların geçici değil, giderek derinleşen bir krize dönüştüğünü göstermektedir.

Enerji ve yüksek finansman maliyetleri, daralan iç talep ve artan üretim giderleri nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Bugün gelinen noktada yalnızca KOBİ'lerin değil, büyük ölçekli şirketlerin de konkordato riskiyle anılması, ekonomideki kırılganlığın ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır.

Unutulmamalıdır ki KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam omurgasını oluşturmaktadır. KOBİ'lerin birer birer kepenk kapatmaya başlaması, yalnızca şirketlerin faaliyetlerini sonlandırması anlamına gelmeyecek, binlerce çalışanın işini kaybetmesine, işsizliğin daha da büyümesine, üretimin yavaşlamasına ve ekonomik daralmanın toplumun tüm kesimlerine yayılmasına neden olacaktır. Bugün yaşananlar sadece şirket bilançolarındaki bozulma değildir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde daha fazla iflas, daha fazla konkordato ve daha ağır bir ekonomik tabloyla birlikte işsizlik sorununun çok daha kritik bir seviyeye ulaşması kaçınılmaz görünmektedir."

Kaynak: ANKA