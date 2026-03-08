Haberler

İran'da petrol depolama alanlarının vurulması nedeniyle Tahran'daki benzin istasyonlarında kuyruk oluştu

ABD ve İsrail'in İran'ın petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından Tahran'daki benzin istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yakıt almak isteyen vatandaşlar, 30 litrelik alım kotasının 20 litreye düşürülmesi sonrasında uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD ve İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran ile yakınlarındaki bölgelerde yer alan petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından kentteki benzin istasyonlarında yakıt almak isteyenler kuyruklar oluşturdu.

ABD-İsrail saldırılarında dün gece başkent Tahran başta olmak üzere bazı bölgelerde petrol depolama alanları hedef alındı.

Bu saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

Bu saldırıların ardından araçlarına yakıt almak isteyen İranlılar, sabah Tahran'daki benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerden itibaren yakıt almak isteyen İranlılar, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Petrol depolama alanlarının vurulması sonrası oluşabilecek sıkıntı nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci
