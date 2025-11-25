Haberler

Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitim ve Çalışma Düzenlemeleri Yapıldı

Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitim ve Çalışma Düzenlemeleri Yapıldı
Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da yüksek hava kirliliği nedeniyle okullar kapatıldı ve çalışanlara uzaktan çalışma izni verildi. Şehirdeki hava kalitesi sağlıksız seviyelere yükseldi.

TAHRAN, 25 Kasım (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan yoğun hava kirliliği nedeniyle halk sağlığının korunması ve kirlilik seviyelerinin azaltılmasına yönelik bir dizi önlem uygulamaya konuldu. Bu çerçevede salı ve çarşamba günleri okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilirken, çalışanlara isteğe bağlı olarak uzaktan çalışma izni verildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil hava kirliliği görev gücü pazartesi günü Firuzkuh ilçesi hariç tüm Tahran'da eğitimin çevrimiçi ortamda yapılmasına karar verdi. Kurtarma ve sağlık görevlileri ve operasyonel, askeri ve kollukla ilgili görevliler dışında tüm devlet ve özel sektör çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunuldu.

Haberde söz konusu günlerde sınırlı sayıda banka şubesinin hizmet vereceği ve 06.30-20.30 arasında, belirlenen trafik kısıtlamalarının uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda yaklaşık 9 milyon nüfuslu kentin belli bölgelerine özel araçların girmesine izin verilmeyecek.

Bozulabilir mallar veya yakıt taşıyan araçlar hariç olmak üzere tırların trafiğe çıkması yasaklandı ve kum ve çakıl madenleri işleme tesisleri ve çimento fabrikalarının da faaliyetlerini durdurması talimatı verildi.

Tahran'daki hava kalitesi endeksi pazartesi günü 170'i geçerek halk için sağlıksız bir seviyeye yükseldi.

Tahran'daki hava kalitesi özellikle rüzgar veya yağmurun az olduğu soğuk aylarda genellikle kötüleşiyor. Hava kirliliğindeki artışın başlıca nedeni sıcaklık inversiyonu olsa da eski araçlar ve bazı fabrikalardan kaynaklanan emisyonlar da kirlilikte önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua
