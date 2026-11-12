Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tahran'da Eğitim Bakanlığı ve 5 kamu kurumunun doğal gazı kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahran Doğal Gaz Şirketi, tatil günü ısıtmayı açık bırakan Eğitim Bakanlığı ve 5 kamu kurumunun doğal gazını kesti. Genel Müdür Alirıza Avani, son 24 saatte tüketimin 98 milyon metreküpü aştığını belirterek vatandaşlara tüketimi azaltma çağrısı yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da, tatil gününde ısıtma sistemlerini kapatmadıkları belirlenen Eğitim Bakanlığı ve 5 kamu kurumunun doğal gazının kesildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Tahran Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Alirıza Avani yaptığı açıklamada, Tahran'da doğal gaz tüketiminin arttığını ve son 24 saatte 98 milyon metreküpü aştığını belirtti.

İran'da Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu binalarındaki sıcaklığın 18 dereceye ayarlanması ve tatil günlerinde ısıtma sistemlerinin kapatılması gerektiğini hatırlatan Avani, bu kapsamda bugün kamu kurumlarının binalarında habersiz denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Önceden yapılan uyarılara rağmen bazı kamu binalarında çalışanların bulunmadığı tatil gününde ısıtma sistemlerinin açık bırakıldığının tespit edildiğini aktaran Avani, ihlal nedeniyle Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığına bağlı bir başkanlık, İran İstatistik Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu 1. Şubesi, Kooperatif Kalkınma Bankasının ilgili binası ile Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı Kültür Araştırmaları Enstitüsünün doğal gazının kesildiğini bildirdi.

Avani ayrıca, ülkenin enerji arzındaki koşullara dikkati çekerek vatandaşlara doğal gaz tüketimini azaltma, ısıtma cihazlarının sıcaklığını uygun seviyede tutma ve gereksiz tüketimden kaçınma çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son dönemde ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

İntiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam56

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı11

Fenerbahçe'ye yıldız olmaya geldi! Batman'da aşkı buldu
COP31'de Greta Thunberg'den sert çıkış: Gezegen ölmüyor, öldürülüyor

Dünyanın tanıdığı kız Türkiye'de! Liderlerin arasından olay çağrı
Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt18

Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiası vardı! Ateş püskürdü
Piyasaları sarsan yasak aşk! Hindistan, Tayvan'ı geride bıraktı

Piyasalarda yasak aşk depremi yaşanıyor
Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti

Arkadaşlarının getirdiği yiyeceği yediler! Hepsi hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu'

Kurtulmuş, MHP Lideriyle görüştü! Gündem "izleme komisyonu"