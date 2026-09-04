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Tahran Belediye Başkanı: Temel İhtiyaç Maddelerinde Sorun Yok

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Ali Rıza Zakani, temel ihtiyaç maddelerinin aylar öncesinden stoklandığını, döviz ve altın rezervlerinin yeterli olduğunu belirterek halkı hayal kırıklığına uğratacak açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, ülkenin temel ihtiyaç maddelerinin gelecek aylar için tedarik edilip stoklandığını, dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meşhed kentinde bir toplantıda konuşan Zakani, "Bu dönemden sonra, ülkenin temel ihtiyaç maddeleri periyodik olarak diğer kanallardan temin edilecek ve depolanacak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasında döviz ve altın miktarının 36 milyar dolardan fazla olduğunu ve halkın kullanımına da 130 milyar dolarlık likidite sağlandığını söyleyen Zakani, bu nedenle ülkede temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Zakani, "Hükümet yetkilileri ve diğer yetkililerin çabaları sayesinde ülkenin temel ve geçim kaynakları olan mallar önümüzdeki aylar için tedarik edildi ve stoklandı." diye konuştu.

Zakani, "bu nedenle bazı kişilerin halkı hayal kırıklığına uğratacak" açıklamalardan kaçınmasını istedi.

Kaynak: AA
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