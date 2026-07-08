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Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Mustafa Yeşil, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret ederek hasat süreci, tarımsal verimlilik ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konularını görüştü.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Mustafa Yeşil, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette bölgede devam eden hasat süreci, tarımsal üretimde verimlilik, toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları ele alındı.

Ziyarette, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kıracı da yer aldı.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tuncer'e sahil güvenlikten ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Üsteğmen Rıdvan Ateş ve TCSG-32 bot komutanlığına atanan Üsteğmen Alperen Altıntaş'ı makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yeni görevlendirmeler ve kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tunçer, ziyaret için Çakıcı, Ateş ve Altıntaş'a teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Millet Bahçesi'ndeki düzenleme çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Millet Bahçesi'nde sürdürülen otopark alanı genişletme, aydınlatma ünitelerinin yenilenmesi ve kilit taş yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Nallar, sahada yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Nallar, Millet Bahçesi'nde irili ufaklı birçok düzenleme faaliyetinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Nallar, projelerin tamamlanmasının ardından alanın vatandaşların kullanımına daha uygun hale geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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