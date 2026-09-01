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Tacikistan liderinden ŞİÖ'de güçlü işbirliği çağrısı

Tacikistan liderinden ŞİÖ'de güçlü işbirliği çağrısı
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ŞİÖ toplantısında güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı; bölgesel sorunların siyasi çözümünü destekledi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında güvenlik, ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Rahman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, örgütün kurucu ülkelerinden olan Tacikistan'ın ŞİÖ'nün oluşumuna ve uluslararası itibarının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Küresel jeopolitik gerilimlerin, bölgesel çatışmaların, terörizm ve aşırılık tehdidinin arttığına dikkati çeken Rahman, güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, ŞİÖ Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi ile Güvenlik Tehdit ve Riskleriyle Mücadele Evrensel Merkezinin çalışmalarına bir an önce başlamasının önemini vurguladı.

Rahman, bölgesel ve uluslararası sorunların, özellikle Orta Doğu ve İran çevresindeki çatışmaların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, Tacikistan'ın barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimleri desteklemeye devam edeceğini aktardı.

Ticaret ve ekonomi alanında işbirliği çağrısı

Ticaret ve ekonomik işbirliğinin ŞİÖ'nün öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten Rahman, sanayi, enerji, ulaştırma, transit geçişler ve tarım alanlarında işbirliğine yeni ivme kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Rahman, enerji piyasalarındaki belirsizliklere dikkati çekerek, geleneksel enerji alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm projelerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre konusunun da sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rahman, buzulların korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması, toprakların bozulmasının önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Rahman, konuşmasının sonunda Pakistan'ı ŞİÖ dönem başkanlığını üstlenmesinden dolayı tebrik ederek, Lahor kentinin 2026-2027 döneminde ŞİÖ Turizm ve Kültür Başkenti ilan edilmesi girişimini desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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