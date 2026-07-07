İTO'dan SGK'ya katılım payı zammı tepkisi

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarına muayene için başvuran yurttaşlardan alınan katılım payı bedellerine 1 Temmuz'da yapılan zamma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "SGK, GSS fon varlığı fazla vermesine rağmen gözünü hala yoksullukla yaşam mücadelesi veren vatandaşın cebindeki üç kuruşa dikmekten çekinmemektedir. SGK'nın vatandaşlardan sağlık hizmetlerine erişirken muayene, tetkik, tıbbi malzeme, reçete adı altında aldığı tedavi katılım payına son verilmelidir" denildi.

1 Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarına muayene için başvuran yurttaşlardan alınan katılım payı bedeli yaklaşık yüzde 250 oranında artırıldı. İstanbul Tabip Odası (İTO), katkı paylarına yapılan zamma ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sayıştay raporlarına dikkat çekilen açıklamada, SGK'nın sağlık fonunda yeterli kaynak bulunmasına rağmen vatandaşlardan katılım payı alındığı belirtilerek uygulamaya tepki gösterildi.

"EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞMEKTE, TOPLUMUN TAMAMINI ETKİLER HALE GELMEKTEDİR"

Açıklamada, "Katılım payı alınmasına ihtiyaç duyulmayacak yeterlilikte kaynak SGK'nın sağlık fonunda mevcuttur. GSS (Genel Sağlık sigortası) fon gelirleri, GSS kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli gelmekte ve artmaktadır. SGK Sayıştay denetim raporlarında da gösterildiği üzere, GSS'den sağlanan ve sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken GSS fonunun 5510 ve 5502 Sayılı Kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak ve son zamanlarda Kamu Özel İş birliği (Şehir) Hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini karşılamak için kullanıldığı tespit edilmiştir. Ekonomik kriz giderek derinleşmekte ve başta yoksullar olmak üzere toplumun tamamını etkiler hale gelmektedir. İşsizlikle boğuşan ve yoksulluk sınırının altında kıt kanaat yaşam sürmekte olan yurttaşlardan ise, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunda, rakamların açıkça gösterdiği gibi, SGK tarafından hiç de gerek olmadığı halde katılım payı alınmaktadır. SGK, GSS fon varlığı fazla vermesine rağmen gözünü hala yoksullukla yaşam mücadelesi veren vatandaşın cebindeki üç kuruşa dikmekten çekinmemektedir" denildi.

İTO'nun açıklaması şöyle:

"01.07.2026 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarına muayene için başvuran yurttaşlardan alınan katılım payı bedeli yaklaşık %250 oranında artırıldı. Birinci basamakta katılım payı alınmazken, buradan yapılan sevklerde ise bu bedel yüzde 50 daha az ödenecek."

"KIT KANAAT GEÇİNEN VATANDAŞLARDAN KATILIM PAYI ALINMASI UYGULAMASINA SON VERİLMELİ"

Özellikle ekonomik krizin daha da yoğun yaşandığı bugünlerde SGK'nın zaten kıt kanaat yaşam sürmekte olan vatandaşlardan katılım payı alması uygulamasına son verilmelidir. İşsizlik, pahalılık ve ekonomik belirsizliğin zirve yaptığı bugünlerde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken milyonlarca vatandaş elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez, ocağında AŞ kaynatamaz durumdadır, gıda ihtiyaçlarını akşam pazarından çıkma gıdalarla veya tane ile satın alarak karşılamaya çalışmaktadır. Pek çoğu halihazırda borç yükü altında kalmakta, sağlık harcamaları cep yakmaktadır.

Yıllarca ülkeye hizmet eden ve sağlık primlerini düzenli olarak ödeyen, aldıkları maaşla zaten zor geçinen emekliler ve halen düşük ücretle çalışanlar, katılım payı, ilaç fark ücreti ödediği, yeterli sağlık hizmeti alamadığı için başvurmak zorunda kaldıkları özel sağlık kuruluşlarının ölçüsüz ilave ücretleri altında ezilmektedir.

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası (GSS) olanlar veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. Maddesi'nde sağlık hizmetleri için kullanılan tıbbi malzemeler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan 'gereksiz kullanımı azaltma' gerekçesiyle katılım payı alındığı belirtilmiştir.

Katılım payı alınmasına ihtiyaç duyulmayacak yeterlilikte kaynak SGK'nın sağlık fonunda mevcuttur. GSS fon gelirleri, GSS kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli gelmekte ve artmaktadır. SGK Sayıştay denetim raporlarında da gösterildiği üzere, GSS'den sağlanan ve sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken GSS fonunun 5510 ve 5502 Sayılı Kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak ve son zamanlarda Kamu Özel İş birliği (Şehir) Hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini karşılamak için kullanıldığı tespit edilmiştir.

"YAŞAM MÜCADELESİ VEREN YURRTAŞLARIN ÜÇ KURUŞUNA GÖZ DİKİLMEMELİ"

Ekonomik kriz giderek derinleşmekte ve başta yoksullar olmak üzere toplumun tamamını etkiler hale gelmektedir. İşsizlikle boğuşan ve yoksulluk sınırının altında kıt kanaat yaşam sürmekte olan yurttaşlardan ise, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunda rakamların açıkça gösterdiği gibi, SGK tarafından hiç de gerek olmadığı halde katılım payı alınmaktadır. SGK, GSS fon varlığı fazla vermesine rağmen gözünü hala yoksullukla yaşam mücadelesi veren vatandaşın cebindeki üç kuruşa dikmekten çekinmemektedir. SGK'nın vatandaşlardan sağlık hizmetlerine erişirken muayene, tetkik, tıbbi malzeme, reçete adı altında aldığı tedavi katılım payına son verilmelidir."

Kaynak: ANKA