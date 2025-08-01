Süveyş Kanalı, 67 Yılda 153,4 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

İSMAİLİYE, 1 Ağustos (Xinhua) -- Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1956'da kamulaştırılmasından bu yana kanalın 153,4 milyar ABD doları gelir elde ettiğini ve yaklaşık 1,1 milyon geminin geçişine olanak sağladığını söyledi.

Rabi perşembe günü kanalın kamulaştırılmasının 69. yıldönümü kutlamaları sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu başarı, Mısır'ın, önemli bir deniz geçidi olan kanal üzerindeki egemenliğini sürdürme başarısını gösteriyor" dedi.

Süveyş Kanalı'nın 1956'dan bu yana benzeri görülmemiş bir gelişme kaydettiğini vurgulayan Rabi, bunun 1869'daki açılışından bu yana ulaşılan en yüksek ilerleme düzeyi olduğunu söyledi.

Rabi kanalın derinliğinin 10 metreden 22 metreye çıkarıldığını, çift şeritli bölümlerinin uzunluğununsa 27,7 kilometreden 99 kilometreye yükseltildiğini ifade etti.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır, Mısır'ın kendi kaynakları ve stratejik altyapısı üzerindeki egemenliğini savunarak 1956 yılında Süveyş Kanalı Şirketi'ni kamulaştırmıştı.