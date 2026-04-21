Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, ekonomi ve yatırım konuları da gündeme geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, ülkenin batısında yer alan Cidde kentinde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili ilgili çabaların koordinasyonu konuşuldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Şara'nın, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye her iki ülkeden birçok yetkilinin katıldığı aktarılan açıklamada, Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri ilerletme olanaklarının ele alındığı kaydedildi.

Özellikle ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkiler ile bölgeyi birbirine bağlayan projelerin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, Bin Selman ve Şara görüşmesinde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
500

