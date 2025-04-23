Suudi Arabistan ve Hindistan'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

Suudi Arabistan ve Hindistan, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Konseyi'nin genişletilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ve Hindistan'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Konseyi'nin genişletilmesinden ve siyasi ve ekonomik komitelerin yanı sıra savunma, turizm ve kültür alanlarında işbirliği için iki bakanlık komitesinin kurulmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, iki ülke arasında stratejik ortaklığı geliştirmenin yolları hakkında yapıcı görüşmelerde bulunduğu ve Suudi Arabistan-Hindistan Stratejik Ortaklık Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, iki bakanlık komitesinin, siyasi, güvenlik, sosyal ve kültürel işbirliği ile yatırım ve ekonomik işbirliği alanlarındaki çalışmalarının sonuçlarından memnun oldukları ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke arasında sağlık, dopingle mücadele ve barışçıl amaçlı uzay faaliyetleri alanlarında üç mutabakat zaptının imzalandığı, ayrıca Suudi Posta Kurumu ile Hindistan Posta Bakanlığı arasında gelen uluslararası postalarla ilgili ikili bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, ikili iş birliğini güçlendirme yollarını ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.

Görüşmenin ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Hindistan Başbakanı Modi, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Konseyi'ne başkanlık etmişti.