Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki stratejik kalkınma projelerine fon sağlayacak

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih, Suudi Arabistan'ın ülkenin batısındaki stratejik projelere fon sağlamayı onayladığını duyurdu.

Salih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Yemen Kalkınma ve Yeniden İmar Programı'nın, ülkenin batı sahilindeki (Taiz ve El-Hudeyde'deki ilçeleri kapsayan) bir dizi stratejik kalkınma projesine fon sağlamayı onayladığını belirtti.

Bu projelerin Riyad yönetiminin desteği ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın himayesinde gerçekleşeceğini kaydeden Salih, bugün Taiz Valisi Nebil Şemsan ile bazı projelerin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Salih, bu projeler arasında rıhtımlar, yollar ve Taiz'in batısındaki El-Vaziiyye ilçesinde Suudi Arabistan Hastanesi'nin inşasının yer aldığını dile getirdi.

Yemenli yetkili, projelerin maliyetine ilişkin ayrıntı vermezken Suudi Arabistan'dan da konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.