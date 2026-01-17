Suudi Arabistan, Gazze'de barışın ikinci aşamasının başlamasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'ndeki kapsamlı barış planının "ikinci aşamasının" başlatılması ve Gazze Şeridi'ni geçici bir geçiş organı olarak yönetmek üzere Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulduğunun duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki barış planının ikinci aşamasının başlatılması, Gazze'yi yönetmek üzere Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulduğunun duyurulması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Barış Konseyi'nin kurulması, İsrail ordusunun çekilmesi ve Batı Şeria'nın herhangi bir bölümünün ilhakının önlenmesine" yönelik açıklamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kurumsal ve coğrafi bağın korunmasının, Gazze'nin birliğinin sağlanmasının ve onu bölmeye yönelik her türlü girişimin reddedilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi sakinlerinin günlük işlerini yönetme görevlerini yerine getirmesini desteklediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, ateşkesin kalıcı kılınması, insani yardımın engelsiz erişiminin güvence altına alınması, erken iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının hızla başlatılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu adımların, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını üstlenmek üzere geri dönmesinin, İsrail işgalinin sona ermesinin ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yolunu açması gerektiğine işaret edildi.

Gazze'nin Yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Komitenin, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluştuğunu aktaran Şaas, "Gazze'ye yardım planı; Arap Birliği ve İslam dünyası tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği'nin de memnuniyetle karşıladığı Mısır planına dayanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kabul edildi.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.