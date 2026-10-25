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Suudi Arabistan askeri harcamalarda yerlileştirme oranını 2025'te yüzde 27,3'e çıkardı

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Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMI), askeri harcamalarda yerlileştirme oranının 2025'te yüzde 27,3'e yükseldiğini duyurdu. Orana, 2030'a kadar yüzde 50'den fazlasını yerlileştirme hedefi kapsamında kamu ve özel sektörle yürütülen çalışmalarla ulaşıldı.

Suudi Arabistan, askeri harcamalarda yerlileştirme oranının 2025'te yüzde 27,3'e ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMI), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri harcamalarda yerlileştirme oranının geçen yıl yüzde 27,3'e yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, bu sonuca, 2030 yılına kadar ülkenin askeri harcamalarının yüzde 50'den fazlasını yerlileştirme hedefi kapsamında kamu ve özel sektörle yürütülen ortak çalışmalarla ulaşıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yerlileştirme oranındaki artışın, savunma sanayi ağı ile askeri sanayi ortakları arasındaki entegrasyonu yansıttığını ifade etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Suudi Arabistan, savaş uçakları, savaş gemileri ve hava savunma sistemleri gibi ana silah sistemlerinde Ukrayna ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok ithalat yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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