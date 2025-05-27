Suşehri'nde Katı Atık Tesisinde Elektrik Üretimi Başlıyor

Suşehri'nde Katı Atık Tesisinde Elektrik Üretimi Başlıyor
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Suşehri Belediyesi, katı atık tesisinde 20 megavat gücünde elektrik üretim santrali kuracak. Bu projeyle yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlanacak ve çevre dostu enerji üretimi gerçekleştirilecek.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde katı atık tesisinde elektrik üretimi yapılacak.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, belediye katı atık tesisinde 20 megavat gücünde elektrik üretim santrali kuracaklarını söyledi.

Özel bir firma tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulacak katı atık üretim tesisinde elektrik üreteceklerini belirten Kayaoğlu, firmayla prensip anlaşmasının yapıldığını ifade etti.

Tesisle ilçede iş istihdamı oluşturacaklarını vurgulayan Kayaoğlu, "Geleceğin tesisi Suşehri'nde hayat bulacak. Bu tesisimizin ilçemize kazandırılmasıyla yaklaşık 150 kişiye iş istihdamı sağlamış olacak." dedi.

Katı atık tesisinde oluşturulacak düzenli depolama sahalarında, uygun tekniklerle bertaraf edilen atıkların enerjiye dönüşeceğini anlatan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde, çevreye duyarlı, teknolojik ve sürdürülebilir bir dönüşüm başlıyor. Atıklar artık sorun değil, enerji ve iş gücüne dönüşen birer kaynak. Yapacak firma yetkilileriyle prensipte anlaşmalar sağlandı, çok yakında ilk adımlar atılıyor. Bu yatırımla birlikte Suşehri, çevreci teknolojilerde örnek bir ilçe olmaya hazırlanıyor. Tesisin ilçeye hazırlı olmasını diliyorum."

Firma yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Suşehri Belediye Meclis üyeleri Önder Bayram ve Mehmet Özkan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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