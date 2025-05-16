Suşehri'nde Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: Bisiklet Turu Düzenlendi

Suşehri'nde Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Katılımcılara teşekkür eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, bu tür etkinliklerin çevre bilinci ve gençlerin sporla iç içe büyümesine katkı sağladığını belirtti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Suşehri TOKİ Kavşağı'nda başlayan bisiklet turu, Kent Meydanı'nda son buldu.

Katılımcılara teşekkür eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bisiklet turu, hem çevreye duyarlılık hem de gençlerin sporla iç içe büyümesine yönelik önemli bir farkındalık." dedi.

Bisiklet turunun yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kayaoğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.