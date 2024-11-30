Suruç'ta Yer Fıstığı Hasadı Başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir çiftçinin tarlasına ektiği yer fıstığında hasat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

İlçede çiftçilik yapan Hacı Abdullah Yıldız, pamuğa alternatif olarak ekonomik değeri yüksek olan bir ürün arayışı sonrası yer fıstığı ekmeye karar verdiğini söyledi.

Ekimini yaptığı yer fıstığında hasada başladığını aktaran Yıldız, "Daha önce cesaret edip de yer fıstığını eken çevremizde hiç olmamıştı ilk biz ektik. Şu an Suruç Ovası'nda 150 dönümlük bir alanda ekibini yaptığımız yer fıstığının hasadını gerçekleştiriyoruz. Ürünün kalitesi çok iyi." dedi.

Ziraat Mühendisi Muhammed Nuri Kılıç'ta hasadı yapılan yer fıstığını inceleyerek, "Daha önce bölgemizde Suruç Ovası'nda su yokken yılda tek ürün, o da arpa yetiştirebiliyorduk. Ovaya su bırakıldıktan sonra bir yıl içerisinde iki tane ürün alabiliyoruz. Bu tarlamızda çiftçimiz birinci ürün olarak arpa ektikten sonra ikinci ürünü olarak yer fıstığı ekti ve denemesini yaptık dekarda da beklenenden daha yüksek bir rekolte elde ettik." dedi.