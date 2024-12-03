Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü geri almıştı. Gelişmelerin ardından Hatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN SINIRA AKIN ETTİLER

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.

"HALEP'İN KONTROL ALINMASININ ARDINDAN DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.