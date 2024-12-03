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Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

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Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başlama ihtimali konuşulurken tersi bir gelişme yaşandı. Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevresindeki birçok Suriyeli, doğup büyüdükleri topraklara dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na akın etti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü geri almıştı. Gelişmelerin ardından Hatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN SINIRA AKIN ETTİLER

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.

Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

"HALEP'İN KONTROL ALINMASININ ARDINDAN DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.

Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Gitmez o gurursuzlar vardır bi işler

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Haber Yorumlarıferhat bayram:

Bu kesinlikle algidir mantıken öyle bir savastan kaçan daha savaş devam ederken dönmez akp kendince bakın adamlari donduruyoruz işte gibisinde algı yaratıyor

Yorum Beğen125
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Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Gör de inanma,bu korkaklar canım ülkemi bırakıp da topraklarına gitmezler bi algı var yine yalan haberdir

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Çok inandırıcı :DDDDD :DDDDD :DDDD

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıMurat Çiçek:

Canı isteyince geri gelecek ondan gidiyordur nasıl olsa

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Haber YorumlarıRıdvan Emiroğlu:

Halep düzelsin en az 2 mn kişi döner evlerine

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

yaw he he onları kovsak bacadan girerler

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Hadi inşallah gidinişiniz olsun

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Sizde o muhaliflere katilin ALLAH size gùç kuvvet versin.

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Haber YorumlarıBen Kemal:

Evlerine başkası çökmesin diye gidiyorlar. Burası nasıl olsa garanti orayı garantilemek istiyorlar

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