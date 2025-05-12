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Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor
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Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeli aileler, Türkiye'den ayrılırken kardeşlik ve dostluk gördüklerini belirterek yıllar sonra memleketlerine dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor

KİLİS - Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeli aileler, Türkiye'den ayrılırken kardeşlik ve dostluk gördüklerini belirterek yıllar sonra memleketlerine dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen sığınmacılar, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda işlemlerini tamamlayarak yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor. Kimi vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri enstrümanlarıyla birlikte sınırdan geçerken, çocuklar da konaklama tesislerinde Türkiye sınırında son kez oyun oynayarak vedalaşıyor.

"Türkiye ikinci vatanımız oldu"

Yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de yaşayan 26 yaşındaki Yahya Nasif, Gaziantep ve Bursa'da geçirdiği yılları anlatarak, "Türkiye'de zamanım çok iyi geçti, devlet bize çok yardımcı oldu. Burada mobilya işiyle uğraştım, iki tane şirket kurduk. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Türk halkı bize her konuda destek oldu. Sanki ikinci ülkemiz gibiydi, hiç yabancılık çekmedik" diye konuştu.

"Türkiye ile bağımız kopmaz"

Nasif "Bugün Suriye'ye geçeceğim ve yine ticaret yapmayı düşünüyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz kardeşiz, Türkiye ile bağımız kopmaz. Türk arkadaşlarımızı Suriye'ye bekleriz" şeklinde konuştu.

"Okulumu ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim"

Türkiye'de doğup büyüyen 12 yaşındaki Samira Abdullah ise İstanbul'daki hayatını anlatarak, "Ben burada doğdum, 12 yıldır İstanbul'dayım. Hepimiz büyüdük, artık Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'yi ve okulumu çok seviyordum. Okulumu bırakmak zorunda kaldım, bu yüzden üzgünüm. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok üzgünüm. Hoşça kal Türkiye" dedi.

"Ülkemizde hayata yeniden başlayacağız"

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Adnan El Şhekhamin ise tekstil sektöründe çalıştığını belirterek, "Burada büyüdüm, yaşadım, arkadaşlarım oldu. Şimdi ülkeme dönüyorum ve sıfırdan, yeniden başlayacağız. Halep'e dönüp hayatımızı yeniden kuracağız, Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

El Şhekhamin, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Bizi 14 yıldır misafir eden Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarız. Bizi vatanlarına kabul ettiler. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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