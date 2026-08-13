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Tartus Limanı'nda ilk ticari gemiler rıhtıma yanaştı

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Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devraldıktan sonra iki ticari geminin rıhtıma yanaştığını duyurdu. Bu, devralmanın ardından yapılan ilk gemi yanaşma işlemi olarak kaydedildi.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devralmasının ardından iki ticari gemi rıhtıma yanaştı.

Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ticari geminin Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtıma ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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