Tartus Limanı'nda ilk ticari gemiler rıhtıma yanaştı
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devraldıktan sonra iki ticari geminin rıhtıma yanaştığını duyurdu. Bu, devralmanın ardından yapılan ilk gemi yanaşma işlemi olarak kaydedildi.
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devralmasının ardından iki ticari gemi rıhtıma yanaştı.
Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ticari geminin Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtıma ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA