Suriye’nin farklı illerinde akaryakıt zamları protesto edildi

ŞAM (AA) – Suriye'nin farklı bölgelerinde, küresel çapta yaşanan pahalılık gerekçesiyle hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlar protesto edildi.

Enerji Bakanlığının, benzine yüzde 28, dizele yüzde 40 ve ev tipi tüpgaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde halk protesto düzenledi.

Zam kararının hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep eden protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı.

Enerji Bakanlığının kararına göre, dizelin fiyatı 125 SL'den (45.9 TL) 175 SL'ye (64 TL), Benzin 152 SL'den (56.2 TL) 195 SL'ye (72.2 TL) ile Ev Tipi Gaz, 147 SL'den (54.4 TL) 160 SL'ye (60 TL) yükseldi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, zammın gerekçesini küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ithalata yüksek bağımlılık olarak gösterdi.

Bakanlık verilerine göre, ithal petrol ürünleri ve doğal gazı temin etmenin maliyeti günlük yaklaşık 25,2 milyon dolara, aylık ise 755,6 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık, Suriye'nin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varil olduğunu, ancak üretilen petrolün %75'inden fazlasının ağır ham petrol olması nedeniyle mevcut rafinerilerin iç piyasanın ihtiyaç duyduğu ürün karmasını karşılayamadığını belirtti.

Bu kapsamda Baniyas Rafinerisi'nde kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla rafinerinin kapasitesinin günlük 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yeni akaryakıt fiyatlarının kalıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fiyatlandırma mekanizması maliyetlerdeki değişimleri her iki yönde de yansıtacak şekilde tasarlandı. Uluslararası maliyetler düşerse fiyatlar tekrar düşürülecek." denildi.

Kaynak: AA