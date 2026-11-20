Suriye Havayolları, Halep'ten Moskova ve Şam'a uçuşları yeniden başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye Havayolları, çarşamba günü Halep-Moskova ve Halep-Şam seferlerini yeniden başlattı. Şirketin Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki uçağına ait görüntü Xinhua tarafından paylaşıldı; seferler Halep ile Moskova ve Şam arasındaki hava bağlantısını yeniden sağlayacak.
HALEP, 20 Kasım (Xinhua) -- Suriye'nin Halep Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Suriye Havayolları'na ait uçak, 18 Kasım 2026.
Suriye Havayolları, çarşamba günü Halep- Moskova ve Halep- Şam seferlerini yeniden başlattı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua