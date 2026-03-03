Haberler

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, güvenlik nedenleriyle kapalı kalan hava sahasının çarşamba gününden itibaren kısmen açılacağını duyurdu. Halep Uluslararası Havalimanı'nın 4 Mart 2026'da faaliyete geçeceği belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, bölgede yaşanan güvenlik gerilimleri nedeniyle 3 gündür kapalı olan hava sahasının çarşamba gününden itibaren kısmen yeniden açılacağını duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye yönüne kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını ve Halep Uluslararası Havalimanı'nın 4 Mart 2026 saat 00.00'dan itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı'nın ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın bir yandan uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti gereklilikleri arasında denge sağlanması, diğer yandan ise vatandaşlara hizmet sunulması, seyahat, ikmal ve hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için asgari hava bağlantısının temin edilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Kararın, operasyonel ve sahadaki durumun sürekli değerlendirilmesi temelinde verildiği belirtilen açıklamada, " Hava sahası yönetimine ilişkin kararların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti kriterleri doğrultusunda ve uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak