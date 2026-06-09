Suriye: Türkiye doğal ortağımız

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, "Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız." dedi.

"AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Zirvede, "Türkiye ve Suriye İçin Ekonomide Yeni Ufuklar" başlıklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı oturumda konuşan Şaar, Suriye hükümetinin ticaret, yatırım, bankacılık ve sanayi alanlarındaki mevzuatı yeniden gözden geçirdiğini ve ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Şaar, "Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Yıllarca uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmaya başlanmasına rağmen etkilerinin halen sürdüğünü ifade eden Şaar, özellikle bankacılık sektörünün modernize edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyelinin gelişmiş bankacılık sistemine uyum sağladığını belirten Şaar, Suriye'deki finans sektörünün de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye ulaşması gerektiğini vurguladı.

Suriyeli Bakan, "Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız."diye konuştu.

Şaar, parlamentonun faaliyete geçmesinin ardından ekonomik reformları destekleyecek yeni yasa ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Türkiye ile teknik işbirliği ve insan kaynağının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Şaar, bu kapsamda iki ülke arasında eğitim programlarını içeren bir mutabakat zaptının imzalandığını ve uygulamaya geçirildiğini belirtti.

-"Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti"

Suriye-Türkiye Ortak Komisyonu çalışmalarının da ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağladığını ifade eden Şaar, Suriyeli ve Türk yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ülkedeki sanayi sektöründe önemli bir canlanma yaşandığını belirten Şaar, "Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1200 yeni üretim hattı oluşturuldu. Yüzlerce fabrika inşa sürecinin devam ediyor." diye konuştu.

Özellikle Hama bölgesindeki sanayi yatırımlarında Türk iş insanlarının önemli rol oynadığını ifade eden Şaar, Suriye'ye gelen yatırımcıların yalnızca tek bir tesis kurmakla yetinmediğini üretim kapasitesini artıracak daha kapsamlı yatırımlara yönelmelerini istediklerini dile getirdi.

Suriyeli Bakan, 64 yıl süren baskıcı yönetim ve uzun yıllar devam eden savaşın ardından ülkenin yeniden inşasının kısa sürede gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "Bazıları yavaş ilerlediğimizi düşünebilir ancak biz kalıcı ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için süreci dikkatli ve akılcı bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile olan güçlü bağlarımız bölgesel dalgalanmalar karşısında güven kaynağıdır"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Suriye açısından yeni bir durum olmadığını belirterek, Türkiye ile sahip oldukları güçlü ilişkilerin bölgesel istikrara katkı sağladığını söyledi.

Suriyeli tüccar ve sanayicilerin yıllar içinde kriz koşullarında faaliyet göstermeyi öğrendiğini belirten Şaar, ülkenin ekonomik yapısının dış şoklara karşı önemli bir dayanıklılık kazandığını kaydetti.

Şaar, Türkiye ile kurulan güçlü ilişkilerin bölgedeki jeopolitik dalgalanmalar karşısında dengeleyici bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile olan güçlü bağlarımız bölgesel dalgalanmalar karşısında güven kaynağıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol üstlendiğini söyleyen Şaar, Türkiye'nin uzun yıllardır Suriye'nin yanında yer aldığını ve bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve istikrarsızlıkların giderilmesi yönünde önemli çabalar ortaya koyduğunu kaydetti.

Suriyeli Bakan, Türkiye'nin bu yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğine inandıklarını ifade etti.

"Suriye hazır, bizim ülkemiz sizin de ülkenizdir, buyurun gelin"

Şaar, Türk yatırımcıları Suriye pazarında daha aktif rol almaya davet ederek, ülkenin yeni yatırımları karşılayabilecek ve destekleyebilecek bir konuma ulaştığını söyledi.

Türk yatırımcıların Suriye pazarına giriş konusunda daha cesur davranmaları gerektiğini ifade eden Şaar, sahada bazı bürokratik ve teknik sorunların yaşanabileceğini ancak bunların aşılabilir nitelikte olduğunu kaydetti.

Şaar, "Suriye artık her türlü yatırımı absorbe edebilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek pürüzler ve engeller olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bu sorunların hepsini aşabiliriz. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin." dedi.

Suriyeli Bakan, "Sınır kapılarının açılması ve geçişlerin hızlandırılması çok önemli. Ticaret erbabı, sanayici ya da normal bir vatandaş fark etmeksizin, karşılıklı hareketliliğin kolaylaşması ticaretin gelişmesinin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Anadolu Ajansı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Suriyeli Bakan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hitaben, "Fatma Şahin hanımefendiye sormak istiyorum; sizin yanınızda çalışabilir miyim?" diyerek espri yaptı.