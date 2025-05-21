Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Yaptırımları Kaldırma Kararına Yorum

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Yaptırımları Kaldırma Kararına Yorum
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmasını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, bu kararın Suriye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Bu adım, Suriye-Avrupa ilişkilerinde önemli bir anı ve ortak çıkarlar ile karşılıklı saygıya dayalı yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir" denildi.

Açıklamada bu yaptırımların kaldırılmasının işbirliği için yeni ufuklar açtığı, Avrupa'daki Suriyelilerin anavatanlarına yeniden yatırım yapmalarına, geri dönmelerine ve ülkelerinin yeniden inşası ve kalkınmasına aktif olarak katkıda bulunmalarına olanak sağladığı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada "Bu karar aynı zamanda Suriye ve Avrupa arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için daha geniş bir fırsat sunmakta ve her iki taraf için de karşılıklı fayda sağlamaktadır.Bu yeni aşamaya girerken Suriye hükümeti, Avrupalı şirketler ve yatırımcılarla işbirliğini geliştirmeye ve ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir kalkınma için destekleyici bir ortam yaratmaya hazır olduğunu teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi

Kaynak: ANKA / Güncel
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