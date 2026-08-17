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Şeybani ve Barrack İstanbul'da görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD Özel Temsilcisi Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden imar süreci ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Barrack'ın İstanbul'daki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi.

Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları görüşüldü.

Kaynak: AA
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