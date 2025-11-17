Suriye Dışişleri Bakanı Çin'de Görüşmelerde Bulundu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriyeli Bakan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'de görüştü.

Bakan Vang, Çin ile Suriye arasındaki dostane ilişkilerin geçmişinin iki ülke halklarını birleştiren tarihi İpek Yolu'na kadar gittiğini, hem Çin'in hem de Suriye'nin ortak çıkarlara sahip gelişmekte olan ülkeler olduğunu belirtti.

Çin'in Suriye halkına karşı dostane politikası olduğunu, Suriye halkının bağımsız seçimlerine saygı duyduğunu vurgulayan Vang, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesi ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalarak Çin-Suriye ilişkilerini yeniden rayına oturtması çağrısında bulundu.

Vang, Suriye'nin Çin'in çıkarlarına zarar verecek herhangi bir terör örgütü veya oluşumun topraklarını kullanmasına izin vermeme taahhüdünü takdir ederek bunun uygulanması için etkin tedbirlerin alınmasını ve Çin-Suriye ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını istediğini belirtti.

"Suriye'nin önderliğinde, Suriye'nin sahipliğinde" ilkesine bağlılık vurgusu

Vang, Çin'in Suriye'nin ekonomik yeniden inşasına aktif katılmak, sosyal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak istediğini vurguladı. Ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca Vang, Çin'in Suriye'nin barışa kavuşmasını desteklediğini, "Suriye'nin önderliğinde, Suriye'nin sahipliğinde" ilkesine bağlı kalarak siyasi diyalog yoluyla halkın isteklerine uygun bir ulusal yeniden inşa planı hazırlanmasını ve ülkenin uluslararası topluma etkin şekilde entegre olmasını teşvik ettiğini kaydetti.

Çinli Bakan, Suriye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve Şam yönetimi ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in açıklamasına göre, Suriyeli Bakan Şeybani de Suriye'nin Çin'in güvenlik endişelerini dikkate aldığını, terörün her biçimine karşı olduklarını ve Suriye topraklarının ulusal güvenliğe, egemenliğe veya Çin'in çıkarlarına zarar verecek faaliyetler için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakan Şeybani'nin Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldiğini ve görüşmede Suriye-Çin ikili ilişkileri ile bu ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığını duyurdu.