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Suriye'den Katar'a dayanışma mesajı

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Suriye, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde teknik arıza sonucu meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne, 66 kişinin yaralanmasına yol açan patlama nedeniyle Katar hükümetine taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Suriye, Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir sanayi tesisinde meydana gelen, ölü ve yaralıların bulunduğu olay nedeniyle Katar'a taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan'da yaşanan olayın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin bu zor süreçte Katar'ın yanında olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifalar temenni edildi.

Bakanlık, Suriye'nin kardeş Katar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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