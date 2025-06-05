Suriye'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
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Suriye'de iç savaşın ardından özgürleşen bölgelerde, evlerine dönen siviller Kurban Bayramı'na hazırlık yapıyor. Yıllar sonra kendi topraklarında bayram geçirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Suriye'de yıllarca süren iç savaşın ardından devrik Baas rejiminin çökmesiyle özgürleşen bölgelerde hayat normale dönmeye başlarken, kamplarda yaşayan çok sayıda sivil, köylerine dönerek Kurban Bayramı'na hazırlık yapıyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında birçok aile, yıllarca süren zorunlu göçün ardından doğup büyüdükleri topraklara yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor.

Bayram öncesi köylerinde evlerini onaran, temizlik ve pazar yerlerinde alışveriş yapan halk, yıllar sonra ilk kez kendi memleketinde Kurban Bayramı hazırlığına başladı.

Evine dönen siviller duygularını, AA muhabiriyle paylaştı.

Muhammed Kasım, "Şu an çarşı çok kalabalık, insanlar bayram alışverişi yapıyor, tatlı tezgahları kurulmuş, atmosfer çok güzel. Her şeye rağmen bu yıl evimizde, kendi soframızda bayram yapıyoruz." dedi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ikinci bayramını kendi memleketinde, sevdikleriyle geçireceğini söyleyen Kasım, "Bu çok güzel bir his. Allah'a şükür çarşıda canlanma var. İnsanlar evlerini onarıyor, hayat normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede hayvancılıkla ve ticaretle uğraşan Hasan Ebuali, bu yılın önceki yıllara göre çok daha bereketli geçtiğini belirtti.

Ebuali "Allah'a hamdolsun, bu sene işlerimiz iyi. Devrik rejim zamanı bombardımanlar nedeniyle insanlar perişandı ama bu yıl Allah kapılar açtı." diye konuştu.

Pazarın Hama, Rakka, Münbiç ve Halep'in farklı bölgelerinden gelen tüccarlarla dolduğunu ifade eden Ebuali, "Fiyatlar uygun. Koyunlar 450 bin ile 500 bin Suriye lirası arasında değişiyor. İnsanlar artık el birliğiyle alışveriş yapıyor. Kimi peşin alıyor, kimi bayram sonrası ödemeli alıyor. Ticarette bir canlılık var." dedi.

Pazarda satışa sunulan kurbanlık hayvanlara talebin yüksek olduğunu dile getiren Ebuali, "İnsanlar aileleriyle geliyor. Bu sadece bir alışveriş değil, aynı zamanda bir bayram coşkusu. Allah bu yılı hayırlı eylesin, halkımıza ferahlık getirsin." ifadelerini kullandı.

Evine dönenlerden Ali Armuş da "Hamdolsun, evlerimize geri döndük. Burada geçirdiğimiz ikinci bayram. Tüm yaşananlara rağmen burada olmak büyük bir bereket. Çocuklarımızla mutluyuz. Sevincimiz tarif edilemez. Bu topraklar bize ait. Geri dönmek bizim için kaçınılmazdı. Her halükarda Allah'a hamdediyoruz." diye konuştu.

Armuş, satıcıların yeniden tezgah açtığını ve halkın emeğiyle geçim kaynaklarına kavuştuğunu vurguladı.

Fiyatların genel olarak makul olduğunu söyleyen Armuş, "Elbette biraz pahalılık var, belki bazı insanlar bayram şekeri alamıyor ama niyetler güzel oldukça bayram sevinci var." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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