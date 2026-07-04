Özgürlük ve adalet için Meclis'te

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Halk Meclisi üyeliğine seçilen gazeteci Muhammed Belaas, önceliklerinin özgürlük ve insan onurunu güçlendirmek, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçiş dönemi adaletini tesis etmek olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara tarafından Halk Meclisi milletvekilliğine atanan Belaas, devrim öncesinde kırsalda başlayan yaşam öyküsünü, devrim sürecindeki mücadelesini ve Meclisteki hedeflerini Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

İdlib'in Sincar beldesinde aşiret yapısının hakim olduğu tarıma dayalı bir çevrede büyüdüğünü anlatan Belaas, ailesinin uzun yıllar rejimin baskılarına maruz kaldığını söyledi.

Dayısının 27 yıl boyunca Suriye rejiminin hapishanelerinde tutulduğunu belirten Belaas, bu nedenle ailesinin sürekli baskı altında yaşadığını ifade etti.

Dera'da çocukların gözaltına alınarak işkenceye uğratılmasının devrim sürecinde kendisini harekete geçiren en önemli olaylardan biri olduğunu vurgulayan gazeteci Belaas, devrimin ilk günlerinden itibaren gösterilerin organizasyonunda yer aldığını ve yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla görüntülediğini belirtti.

Rejimin gazetecilere yönelik baskıları nedeniyle bir "vatandaş gazeteci" olarak sahada çalıştığını anlatan Belaas, "Amacım insanların sesi olmak ve yaşadıkları acıları dünyaya duyurmaktı." dedi.

"Kaybettiklerimizden daha değerli olan ülkemizi kazandık"

Devrim yıllarında iş yerini, evini ve mal varlığının önemli bölümünü kaybettiğini söyleyen Belaas, buna rağmen yaşanan fedakarlıkları ülkenin özgürlüğüyle kıyaslamadığını dile getirdi.

Rejimin şirketini yağmalayıp yaktığını, 2018'de evinin de yıkıldığını anlatan Belaas, şunları söyledi:

"Bir evi, bir şirketi ya da zeytinliği ülkenizle kıyaslayamazsınız. Biz onurumuzu ve ülkemizi geri kazandık. Kaybettiklerimizden daha değerli olan ülkemizi kazandık."

Belaas, hayatındaki en zor anlardan birinin ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldığı gün olduğunu ifade ederek, insanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmasının derin bir iz bıraktığını kaydetti.

"Görevi, şehit düşen meslektaşlarımızın sesi olmak için kabul ettim"

Milletvekili olarak atanmasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden Belaas, kurtuluş gününde görüntülerini çektiği Mecliste bugün milletvekili olarak görev yapacak olmasının farklı duygular yaşattığını dile getirdi.

Kararı almadan önce yakın çevresiyle istişare ettiğini anlatan Belaas, "Görevi, yıllardır emek veren gazetecilerin, şehit düşen meslektaşlarımızın sesi olmak için kabul ettim. Devrik rejimin yarattığı merkez-çevre ayrımını ortadan kaldırmak için çalışacağım." diye konuştu.

Belaas, Mecliste öncelik vereceği başlıkların "özgürlük, insan onuru, geçiş dönemi adaleti ve ekonomik iyileşme" olacağını belirtti.

Toplum ile devlet arasındaki güven ilişkisinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Belaas, geçiş dönemi adaletinin de kalıcı istikrarın temel şartlarından biri olduğunu vurguladı.

Belaas, ekonomik sıkıntıların özellikle kırsal bölgelerde yoğun şekilde hissedildiğine dikkati çekerek küçük ölçekli kalkınma projelerinin yerel topluluklar için önemli fırsatlar oluşturabileceğini söyledi.

Büyük yatırımların zaman aldığını aktaran Belaas, kırsal bölgelerde uygulanacak küçük projelerin doğrudan ailelerin yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.?

"Aşiret toplumsal bir yapı, siyasi otorite devlettir"?

Aşiret kimliği ile vatandaşlık kavramı arasında bir çelişki görmediğini belirten Belaas, "Aşiret toplumsal bir yapı, siyasi otorite devlettir. Siyasi karar alma ve hukuk düzeninin devletin yetkisinde bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Suriye'nin tüm vatandaşlarına eşit haklar tanıyan bir devlet anlayışı üzerine kurulması gerektiğini kaydeden Belaas, "İdlib kırsalındaki bir genç ile Şam, Suveyda veya sahil bölgesindeki bir genç hak ve sorumluluklar bakımından eşit olmalıdır." dedi.?

"Bugün tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız"?

Suriye toplumunun bütün kesimlerinin ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini belirten Belaas, mezhep, etnik köken veya bölgesel aidiyet temelinde ayrışmayı reddettiğini vurguladı.

Belaas, "Bugün tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Hep birlikte gurur duyacağımız, özgürlük, adalet ve eşit vatandaşlık temelinde yükselen yeni bir Suriye inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.