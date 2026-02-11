BM Kalkınma Programı, İtalya ve Norveç'ten Suriye'ye 10,7 milyon dolarlık elektrik desteği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İtalya ve Norveç hükümetleri arasında, Şam kırsalında bulunan Deyr Ali Elektrik Santrali'nin rehabilitasyonu için 10,7 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın imza törenine, Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Elektrik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Şakruk ile Şam'daki İtalyan ve Norveç büyükelçileri katıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, proje kapsamında santralde gerekli yedek parçaların temin edileceği, acil bakım çalışmalarının yürütüleceği ve uzman teknik personelin eğitileceğini aktardı.

Haberde, yaklaşık 120 megavat elektrik enerjisinin yeniden ulusal şebekeye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.