Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Suriye'yi çatışmalardan uzak tutarak kalkınma yolunda ilerlediklerini" söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkeyi çatışmalardan uzak tutarak kalkınma ve yeniden inşa sürecini sürdürdüklerini belirtti.

Şara, Ramazan Bayramı namazının ardından yaptığı açıklamada, ülkeyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı, Deyrizor, Haseke ve Rakka için özel bir bütçe ayrılacağını, hastaneler, okullar ve yollar başta olmak üzere hizmetlere öncelik verileceğini, diğer şehirlerde de altyapı ve hizmetlerin iyileştirileceğini dile getirdi.

Suriye'nin son 15 yılda ve öncesinde sürekli çatışma sahası olduğunu hatırlatan Şara, Suriye'nin bugün hem bölgesel hem uluslararası düzeyde tüm komşu ülkelerle uyum içinde ve Arap ülkeleriyle tam dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Şara, dünyadaki mevcut durumun "eşi benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu ifade ederek, adımlarını titizlikle hesapladıklarını ve Suriye'yi herhangi bir çatışmadan uzak tutarak kalkınma ve inşa yolunda ilerlettiklerini sözlerine ekledi.