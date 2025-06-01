Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kuveyt Ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kuveyt Ziyareti
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kuveyt'te Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi ziyarette bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile "ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri" ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, ülkeye resmi ziyarette bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda Emir Sabah ile bir araya geldi.

Sabah- Şara görüşmesinde, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmenin yolları ve Suriye'deki son gelişmeler görüşüldü.

Görüşmede ayrıca Suriye'nin güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını sağlama, toprak bütünlüğünü koruma çabalarının da güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Öte yandan Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberinde ise Şara'nın ziyaretinin, "kardeş iki halkın çıkarları doğrultusunda işbirliğinin artırılmasının yanı sıra siyasi ve ekonomi alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi" amacını taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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