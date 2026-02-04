Haberler

Suriye, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz araması için uluslararası şirketlerle mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye yönetimi, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri için Chevron ve Power International Holding ile mutabakat zaptı imzaladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu ortaklığın Suriye için dönüştürücü bir adım olduğunu belirtti.

Şam yönetimi, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri için Chevron ve Power International Holding ile mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, devlete ait Suriye Petrol Şirketi ile Chevron ve Power International Holding arasında, Suriye kara sularında petrol ve gaz arama faaliyetlerini kapsayan mutabakat zaptına imza atıldı.

İmza töreninde konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, söz konusu ortaklığın, yıllar süren acıların ardından Suriye için yeni bir tablo çizilmesi adına dönüştürücü bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Barrack, Chevron'un ABD politikasının etkin olduğu her yerde faaliyet gösteren en büyük ve en önemli şirketlerden biri olduğuna dikkati çekerek, enerji sektörüne yapılacak yatırımların Suriye'de istihdamın artmasına ve daha iyi bir yaşamın inşa edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi ise bu tür mutabakatların ulusal ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Mutabakat zaptının anlaşmaya dönüştürülmesi için bir ekip oluşturduklarını aktaran Kablavi, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerdeki petrol sahalarını tahrip edilmiş halde devraldıklarına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar