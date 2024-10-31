Üye Girişi
Haberler

SunExpress ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Uçak Bakım Teknisyeni Programı

SunExpress ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Uçak Bakım Teknisyeni Programı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığıyla kurulan SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak 'Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'nı başlatıyor. Program, öğrencileri havacılık sektörüne hazırlamayı ve nitelikli iş gücü kazandırmayı amaçlıyor.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, 'Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'nı başlatıyor. Program, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirilerek onları sektöre hazırlamayı ve kariyer yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Program kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği Programları üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacak. Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonu'nda tamamlayarak bu süreçte edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca adaylar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine katılabilecek.

'BU EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMI İLE GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA DA CEVAP VERECEK BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ'

Üniversite-sektör eğitim iş birliği töreninde programın hem genç yetenekler hem de sektör için önemine değinen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, "Bu eğitim ve istihdam programı ile yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapı oluşturuyoruz. Bu girişim, gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklerken, SunExpress ailesinin yetenek havuzunu da zenginleştirecek ve sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak" dedi.

'ÜNİVERSİTE-SEKTÖR EĞİTİM İŞ BİRLİĞİMİZLE YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan program ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Hızla gelişmekte olan ülkemiz havacılık endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesi doğrultusunda 40 yıla yakın süredir yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizi, SunExpress ile birlikte tesis ettiğimiz üniversite-sektör eğitim iş birliğimizle yeni bir seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde öğrencilerimiz, havacılık sektörünün kapılarını daha erken aralayacak ve kariyer hedeflerini daha doğru belirleyerek yetkinliklerini sektörel beklentileri en iyi karşılayacak biçimde geliştirme fırsatı yakalayacaklardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Sunexpress Lufthansa Eskişehir Havacılık Güncel Eğitim Spor

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.