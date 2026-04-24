Suluova'da '19 Mayıs Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası' düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Suluova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol turnuvasına 6 lise takımı katıldı. Turnuvada Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi birinci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazlı Keskin, turnuvanın Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele meşalesini yakmasının yıl dönümünü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Turnuva sayesinde sporun birleştirici gücüyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs ruhu, tıpkı bu sahada gösterildiği gibi vazgeçmemeyi ve omuz omuza mücadele etmeyi gerektirir. Kazanan takımlarımızı tebrik ederken, sahaya yüreğini koyan her sporcumuzun gönlümüzde şampiyon olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.