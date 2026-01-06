Haberler

Sultangazi'de çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir marangoz atölyesinde başlayan yangın, bitişiğindeki halı yıkama dükkanına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın iki iş yerinde hasara yol açtı.

Sultangazi'de marangoz atölyesinde başlayıp, bitişiğindeki halı yıkama dükkanına sıçrayan yangın söndürüldü.

Habipler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan tek katlı marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, bitişikte bulunan halı yıkama dükkanına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu