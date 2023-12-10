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Sultangazi'de Hamsi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Festivali'nin son gününde Hamsi Festivali yapıldı. Festivalde ziyaretçilere 3 ton hamsi dağıtıldı.

SULTANGAZİ Belediyesi tarafından bu yıl 67'ncısı düzenlenen 'Anadolu Kültür Festivali'nin son gününde 'Hamsi Festivali yapıldı. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği festivalde ziyaretçilere 3 ton hamsi dağıtıldı.

Rize'nin birbirinden güzel yöresel lezzetleri ve kıyafetleri Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Anadolu Kültür Festivali'nde ziyaretçilerle buluştu. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalin son gününde 'Hamsi Festivali' yapıldı. Festivale katılan ziyaretçilere karadut suyu, pekmez, fındık ezmesi, sucuk, yaş hurma, mısır unu, peştemal, kuşak, çay, Rize döneri gibi ürünler sunulurken yaklaşık 3 Ton hamsinin dağıtıldığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

MUHABBETİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Bugün Rizelilerle Anadolu Kültür Festivali'nde bir aradayız. Kıymetli dernek ve federasyon başkanlarımız ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Tabii Rize diyince hamsiyle birlikte anılıyor. Hamsi deyince de sokaklar ve caddeler kuyrukla doldu. Rizeli kardeşlerimiz bugün hamsiye doyacaklar öyle görünüyor. Ama tabii mesele sadece hamsi değil. Burada 'Kültür Festivali' adı altında memleketimizin güzel yanlarını, kültür faaliyetlerini, gelenek ve göreneklerini, güzelliklerini tanıtıyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz. Muhabbeti arttırmaya gayret ediyoruz. Birbirini uzun zamandır görmemiş insanların bir araya gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Tabii yeme-içmeye dair kültürlerini de burada yaşatıyorlar. 4 gün boyunca sürdü. Bugün aslında finali. Bu finali de hamsi Festivaliyle yapmış olacağız. Afiyet olsun diyoruz. Yaklaşık 3 Ton hamsi dağıtılacak. Bol bol yiyecek herkes. Herkesi bekliyoruz akşama kadar devam edecek dedi.

'SULTANGAZİMİZDE YAŞAYAN HEMŞERİLERİMİZİ BİR ARAYA GETİREBİLMEK AMACIMIZ

Sultangazi Rizeliler Dernek Başkanı Orhan Yazıcılar, 'Sultangazi'mizde yaşayan kendi hemşerilerimizi bir araya getirebilmek amacımız. Bu nedenle Sultangazi'de yaşayan diğer vatandaşlarımızı Rize'mizin görsellerini, yiyeceklerini, içeceklerini, hamsiyi, kültürel güzelliklerini tanıtmak. Bunun da 6'ncısı yapıyoruz bu sene. 1.'sini de ilk biz yine burada yapmıştık. Çok şükür güzel izlenimler alıyoruz. Onun için gelen büyün ziyaretçi ve arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi.

'ATMACA RİZEMİZİN SEMBOLÜ

Rizeliler gününe özel atmaca getiren Mehmet Akif Yıldırım 'Rize'de bir kültürdür bu. Özellikle Çayeli, Pazar, Ardeşen tarafında. Biz de dede yadigarı, ata kültürü. Bu işi yıllardan beri böyle sürdürmeye çalışıyoruz. Rize'mizin sembolüdür. Belirli zamanlarda yakalayıp, belirli zamanlarda da doğasına geri salıyoruz. Bugün de özellikle buraya çağrıldı. Uzak bir yerden getirdik. Şu anda Rize'mizin sembolü. Herkes bilmez. O yüzden bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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