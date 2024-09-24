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Sultangazi Belediyesi Balık Dağıtımına Başladı

Sultangazi Belediyesi Balık Dağıtımına Başladı
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Sultangazi Belediyesi, balık sezonunun açılmasıyla birlikte Malkoçoğlu Mahallesi'nde taze balık dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 15 mahallede daha balık dağıtımı yapılacağını duyurdu.

SULTANGAZİ Belediyesi, ilçede balık dağıtımına başladı. Bu yıl ilk balık dağıtımı Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleşti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımıza taze balık dağıtımına başladık. Ekiplerimiz, 15 mahallemizde de vatandaşlarımıza taze balık dağıtımı gerçekleştirecek" dedi.

Balıkçıların tuttukları balıklar tezgahlarda yerini alırken, Sultangazi Belediyesi de ilçe halkına balık dağıtımına başladı. Bu yılın ilk balık dağıtımı ise Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen balık dağıtımı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

'BALIK SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIMIZA TAZE BALIK DAĞITIMINA BAŞLADIK'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tonlarca balığı vatandaşlara dağıttıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yeni balık sezonu bolluk ve bereketle başladı. Biz de balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımıza taze balık dağıtımına başladık. Ekiplerimiz, 15 mahallemizde de vatandaşlarımıza taze balık dağıtımı gerçekleştirecek. Amacımız sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm komşularımıza ulaşmak. Çünkü biz, mutluluğun paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Komşularımızla balık sezonunun bolluk ve bereketini paylaşmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bu yıl da yine tonlarca balığı komşularımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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