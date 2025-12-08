Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Süloğlu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette kooperatifin çalışmaları ve tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tutar, kooperatif yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Görev süremiz içerinde gerçekleşen doğal gaz, içme suyu ve elektrik altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yollarımızı yeniliyor, mahallelerimize daha modern, düzenli ve konforlu ulaşım imkanı kazandırıyoruz. Her adımda daha güzel bir Süloğlu için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Edirne'de "Kültür Yoluyla Turizm" Projesi'nin açılış etkinliği düzenlenecek

Edirne'de Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kültür Yoluyla Turizm - Ortak Geleceğimiz" Projesi'nin açılış etkinliği 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, INTERREG VI-A IPA Bulgaristan–Türkiye 2021–2027 Programı kapsamında desteklenen proje, kültürel mirasın turizme kazandırılması ve sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Açılış etkinliği, 12 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Müze Çocuk Atölyesi- Edirne Müzesi'nde yapılacak.

Etkinlikte projeye ilişkin hedefler, finansman yapısı, planlanan yatırımlar ve program hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar tanıtılacak.

Ayrıca proje ortaklarının rol ve sorumlulukları paylaşılacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

Projenin bölgedeki işletmeler için finansal destek kaynaklarının önemine dikkat çekeceği, bölgesel ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, katılımcıların desteğinin proje için büyük önem taşıdığını belirterek, "Etkinliğimizde tüm paydaşlarımızı yanımızda görmekten memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.