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Edirne'den kısa kısa

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Süloğlu İlçe Müftüsü Necat Şimşek, Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilere dondurma ikram etti. Edirneli tekvandocu Eymen Ayaz Akkaya, Türkiye üçüncüsü oldu. Gastro Akademi mezunu Özcan Altay Altuğ, kendi markasıyla çiğ köfte işletmesi kurdu.

Süloğlu İlçe Müftüsü Necat Şimşek, ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Şimşek, Süloğlu'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurslardaki eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, öğrenciler ve kurs görevlileriyle görüştü.

Ziyaret kapsamında hayırsever vatandaşların katkısıyla öğrencilere dondurma ikram edildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Kur'an kurslarına destek veren hayırseverlere teşekkür edildi.

Edirneli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

Edirneli sporcu Eymen Ayaz Akkaya, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Batı Grubu müsabakalarında bronz madalya kazandı.

50 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Akkaya, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak Edirne'ye bronz madalya getirdi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörünü elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gastro Akademi mezunundan kendi markasıyla girişim

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının GastroAkademi Edirne programından mezun olan Özcan Altay Altuğ, kurduğu işletmede kendi markasıyla hazırladığı çiğ köfteyi satışa sundu.

Altuğ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret ederek kendi hazırladığı çiğ köfteden ikram etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, aldığı eğitimi girişimcilikle birleştirerek kendi işletmesini hayata geçiren Altuğ'un başarısından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, kendisine bol kazanç ve başarılı bir iş yaşamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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