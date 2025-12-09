Haberler

Arap Kupası taraftarları, Doha'daki tarihi çarşıya akın ediyor

Arap Kupası taraftarları, Doha'daki tarihi çarşıya akın ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'nın tarihi çarşısı Suk Vaakıf, FIFA Arap Kupası dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Arap ülkelerinden gelen taraftarlar, çarşıda hem alışveriş yapıyor hem de kültürel deneyimler yaşıyor.

Katar'ın başkenti Doha'nın en popüler turistik noktalarından biri olan tarihi çarşı "Suk Vaakıf", ülkede düzenlenen FIFA Arap Kupası dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor.

Turnuvayı takip etmek için farklı Arap ülkelerinden Doha'ya gelen çok sayıda taraftar, çarşıda renkli görüntüler oluşturdu.

Gün boyu canlılığın sürdüğü çarşı, kafelerden restoranlara, geleneksel ürün tezgahlarından hediyelik eşya dükkanlarına kadar ziyaretçilerin oluşturduğu renkli görüntülere sahne oldu.

Kimi taraftarlar çarşının sokaklarında takımları için tezahürat yaparken, kimileri de Katar kültürüne özgü ürünlere ilgi gösterdi. Özellikle akşam saatlerinde artan kalabalık, çarşının atmosferine festival havası kattı.

Tarihi çarşı, FIFA Arap Kupası süresince hem kültürel dokusuyla hem de canlı atmosferiyle taraftarların en çok ilgi gösterdiği mekanlardan biri oldu.

– Doha'nın tarihi çarşısı "Suk Vaakıf"

Doha'nın Muşeyrib bölgesinde yer alan ve yaklaşık bir asır önce eski bir nehir yatağının kıyısında kurulan "Suk Vaakıf", adını satıcıların geçmişte ürünlerini ayakta durarak pazarlamalarına atıfla Arapça "ayakta duran" anlamına gelen "vaakıf" kelimesinden alıyor.

2004 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen çarşı, modern mimariyle yenilenirken geleneksel Katar dokusu korunarak yeniden inşa edildi.

Çarşı bugün giyim, el sanatları, el yapımı ürünler, kokular, baharatlar, müzik aletleri, süs eşyaları ve mücevherlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title