Suifenhe Demiryolu Limanı 2018'den beri 5 binden fazla Çin-Avrupa yük treni ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin-Avrupa yük treni ağının doğu koridorunda kritik öneme sahip Suifenhe Demiryolu Limanı, 2018'de faaliyete geçmesinden bu yana 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine ev sahipliği yaptı. Liman, doğu koridorundaki bu seferlerin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.
SUİFENHE, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni ağının doğu koridorunda kritik öneme sahip olan Suifenhe Demiryolu Limanı, 2018'de faaliyete geçmesinden bu yana 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Xinhua