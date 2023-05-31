Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üye Seçimi Yapıldı
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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimi yapıldı. Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2023 yılı 1. olağan meclis toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve 36 köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilerek birlik encümen üye seçimi yapıldı.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimi yapıldı.
Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2023 yılı 1. olağan meclis toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Toplantı Kaymakam Harun Reşit Han başkanlığında yapıldı. Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve 36 köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilerek birlik encümen üye seçimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023